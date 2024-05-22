النفط يتراجع وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء وسط توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 82.45 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو 0.6%، إلى 78.16 دولار.

وقال مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.