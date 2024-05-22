تراجع أسعار الذهب وسط ترقب “المركزي الأمريكي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار الذهب اليوم، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 2413.50 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % ليصل إلى 2416.80 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % ليصل إلى 31.70 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 % ليصل إلى 1049.55 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 % ليصل إلى 1017.73 دولاراً للأوقية.