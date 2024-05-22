شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم لجميع الأوزان من 1 إلي 50 جرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في الأسواق اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 في السوق المصري، بعد أن سجل جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر 3617 جنيها بدون مصنعية، ومن بين أكثر السبائك الذهب مبيعا في مصر سننشر تطور أسعارها اليوم.

أسعار السبائك الذهب

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3617 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 9042 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18085 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 36170 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 72340 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 112488 جنيهات.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 180850 جنيها.