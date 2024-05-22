شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر وجهة استثمارية جاذبة للشركات الكورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونجهيون، أن مصر تعد وجهة استثمارية جاذبة للشركات الكورية؛ نظرا لنقاط القوة التي تتمتع بها، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتكاليف الإنتاج التنافسية وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة الواسعة، مشيرا إلى أنه سيعمل بقوة على تعزيز جاذبية مصر كسوق جديدة وقاعدة إنتاجية لقادة الأعمال الكوريين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري وشركة ألكان القابضة؛ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة؛ المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية؛ وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وأحمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الكوري.

وشدد السفير الكوري - في بيان اليوم الأربعاء - على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين مصر وكوريا كإطار مؤسسي أساسي لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وكشف أن الحكومتين تجريان حاليا دراسة جدوى بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية، مؤكدا التزام بلاده بتعزيز الشراكة الشاملة وخلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة.

وأوضح أن القمة الكورية الإفريقية المرتقبة في (سول) يومي 4 و5 يونيو المقبل، والتي سيشارك فيها وفد مصري رفيع المستوى، ستعطي زخما هاما لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وأشار إلى أنه في حين أن مجلس الأعمال المصري الكوري، لعب دورا محوريا في تعزيز التعاون التجاري، إلا أن أنشطته قد أعاقتها الجائحة وما تلاها من تحديات اقتصادية، ومع استعادة مصر الآن ثقة المستثمرين، أعرب عن أمله في أن يكون اجتماع اليوم نقطة انطلاق لتنشيط مجلس الأعمال.

وناقش المشاركون سبل تنشيط التبادلات بين الشركات الكورية والمصرية وتعزيز الأنشطة التجارية، وركزت المناقشات المحددة على تبادل الوفود التجارية وتعزيز التفاعل النشط بين مجالس الأعمال في كلا البلدين.