شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المعارض: مصر تُشارك فى Hospitalar بالبرازيل لتعزيز تواجدها بسوق الصناعات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بجناح فى معرض Hospitalar بالبرازيل يقام على مساحة 102 متر مربع لدورته التاسعة والعشرون والذى سيقام لمدة 5 ايام بمدينة ساوباولو البرازيلية الذي تنطلق فاعلياتة اليوم بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الطبية.

فرصة للمهتمين بقطاع الرعاية الصحية

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات شريف الماوردي -إن المعرض يعد ملتقى لعدد كبير من المستثمرين والمصدرين والمستوردين المهتمين بقطاع الرعاية الصحية والذى تنظمه شركة Informa plc بمركز ساوباولو للمعارض والمؤتمرات بمساحة عرض تزيد عن 100000 متر مربع بمشاركة مايقرب من 1200 شركة من 30 دولة ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض المتخصصة التي تحرص الهيئة المصرية للمؤتمرات علي المشاركة فيها من أجل مواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن مشاركة مصر في معرض Hospitalar، الذي يقام حاليًا في مدينة ساوباولو البرازيلية، تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية لفتح أسواق جديدة لقطاع الصناعات الطبية المصرية، لاسيما في دولة البرازيل، التي تُعد بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية ذات الأسواق الواعدة.

تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية

أوضح الماوردي أن توجيهات القيادة السياسية تركز على ضرورة تنويع الأسواق المصرية لتصدير المنتجات الوطنية، خاصةً في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل قطاع الصناعات الطبية. وتأتي مشاركة مصر في معرض Hospitalar لتجسيد هذه التوجيهات على أرض الواقع.

تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل

وأشار الماوردي إلى أن أختيار البرازيل لاستضافة معرض Hospitalar يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع. كما تُمثل البرازيل بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى منطقة أمريكا اللاتينية، التي تتمتع بأسواق كبيرة وواعدة.

تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية

أكد الماوردي أن مشاركة مصر في المعرض تُمثل فرصة لتعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجال الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع. وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مختلف الأسواق العالمية.

تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية

ولفت الماوردي إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تمتلك العديد من الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال، والتي تُنتج أدوية عالية الجودة بأسعار تنافسية. كما تتمتع مصر بوجود كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة في هذا المجال.

فرصة لعرض الخدمات الطبية المصرية

أكد الماوردي أن المعرض يُعد فرصة لعرض أحدث المنتجات والخدمات الطبية المصرية، واكتساب ثقة العملاء الجدد في مختلف أنحاء العالم مشيراً إلى أن مصر تشارك في المعرض بجناح ضخم يضم العديد من الشركات المصرية المتخصصة في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

هيكل العرض الخاص بمعرض Hospitalar

أوضح الماوردي أن هيكل العرض الخاص بالمعرض يشمل:

- موزعون وموردون معدات المستشفيات والتكنولوجيا الطبية

- معدات المختبر والأدوية

- العلاج الطبيعي

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

- المشاريع والمنشآت

- المستوصف والمراقبة والصدمات

- الأدبيات الصحية المتخصصة

فرصة لعقد الشراكات العالمية

ويعد المعرض فرصة سانحة للشركات المصرية لعقد شراكات مع نظائرها من الشركات البرازيلية والعالمية المشاركة في المعرض، مما سيساهم في تعزيز تواجدها في سوق الصناعات الطبية بأمريكا اللاتينية.

ما هو معرض Hospitalar؟

‏"Hospitalar" هو معرض تجاري رائد في مجال الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية، حيث عزز مكانته على مدى أكثر من 30 عامًا من التاريخ.و أصبح واجهة الاتصال الرئيسية بين مجتمعات الرعاية الصحية المختلفة، مما يوفر فرصًا فريدة للأعمال والتواصل وتبادل المعرفة طوال الحدث الذي يستمر لمدة 5 أيام.