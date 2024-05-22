بداية التعاملات.. الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء، بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2110 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2713 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3165 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3617 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 25320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2430 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بزياده 0.21%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.