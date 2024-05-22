شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار التكييفات فى السوق المصرى.. 1.5حصان يبدأ من 16ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن بدأت موجه الحر ومع دخول فصل الصيف، يقدم الخليج 365 معلومات عن أسعار التكييفات في السوق المصري وفق أحدث البيانات المتاحة من الأسواق خاصة مع تأكيد من شعبة التكييف علي أن أسعار أجهزة التكييف بدأت في التراجع قبل شهر من الآن نتيجة قرارات البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف في 6 مارس الماضي وفيما يلي أسعار أجهزة التكييف:

أول نوع هو تكييف جراي وسعره يبدأ من 16 ألف جنيه.

التاني هو تكييف كريازي وسعره يبدأ من 19 ألف جنيه.

تالت تكييف من شركة فريش وسعره يبدأ من 19800 جنيه.

الرابع، تكييف من شركة هايير وسعره يبدأ من 20400 جنيه.

الخامس تورنيدو وسعره يبدأ معاه 21 ألف جنيه.



ويشار إلي أن جميع الانواع المذكورة في سياق هذا الخبر هي التكييف 1.5حصان بارد فقط وهناك أنواع أخرى بارد وساخن لكن سعرها يكون أعلى.



