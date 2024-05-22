شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جهاز 15 مايو يقرر منع سير التروسيكل داخل المدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر جهاز مدينة 15 مايو منع سير التروسيكل داخل شوارع المدينة، وذلك لأول مرة منذ قرار إنشاء المدينة.

وشن الجهز عدة حملات أمنية، وأسفرت الحملات التى تم شنها عن عن ضبط عدد من التيروسيكلات وعربات الكارو ببعض المراحل بالمدينة، حيث قرر منع التيروسيكلات الخاصة بجمع القمامة و الروبابكيا و العربات الكارو حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة .

وتم ضبط عدد ٤ تروسيكل خاص بجمع القمامه وبيع الروبابكيا بالإضافة إلى عدد ٢سياره كارو بالدبه تم التحفظ عليهم بمخزن الجهاز وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك .



قررار منع سير التروسيكل



ووجه المهندس على سعد، رئيس الجهاز جميع الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والأمن ورؤساء الأحياء بالمرور الدورى على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد كافة سبل الإشغالات والمخالفات وجميع مظاهر العشوائيات والعمل على إزالتها على الفور للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .



ووجه كافة الإدارات بالجهاز من التنمية والطرق والمرافق والزراعة والنظافة بالعمل على رفع كفاءة مستوى كافة الأعمال بجميع المراحل بالمدينة .

والتقى رئيس الجهاز بالنواب والمعاونين وجميع مديرى الادارات للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال على مستوى كافة المراحل ، حيث تم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بكافة القطاعات من الاسكان والطرق والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة .

وطالب بإزالة جميع العقبات وسرعة إنهاء جميع الأعمال على مستوى كافة المشاريع كما تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بقطاع المرافق وموقف الشركات القائمة بأعمال الصيانة ببعض المراحل بالمدينة.