شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: نستهدف 10.5 مليارات جنيه بزيادة 23 % عن العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/2025 اعتمد بقيمة 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار سعد، إلى أن الهيئة تستهدف تحقيق 10.5 مليار جنيه إيرادات فى العام المالى 2024/2025 مقارنة بـ 4.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام الحالي، والإيرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلا أن الأعوام الماضية كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.

وتابع: "حجم الاستثمارات الجديدة وصلت 6 مليارات دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم، وإجمالي التكاليف في الموزنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات، والأرباح المتوقعة 2.960 مليار جنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.