شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. مبيعات محلية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت مبيعات المتعاملين المصريين، مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 27048 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 33179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11649 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 5870 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 8493 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 6857 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للفنادق.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ورواد السياحة-الرواد عدد 19.55 مليون سهم، 5161 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 5 ملايين سهم، 453 ألف سهم، 530.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 914.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، والمطورون العرب القابضة، عدد 1.9 مليون سهم، 6700 سهم، 22.8 ألف سهم، 19.55 مليون سهم، 13.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 924.5 ألف سهم، 12.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم طارق خليل عدد 851 ألف سهم بسعر 0.9457 جنيه بقيمة إجمالية 804.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على تقرير الإفصاح المقدم من شركة مصر للفنادق، بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 396 مليون سهم بدلًا من 79.2 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن استحواذها على حصة في كل من أسهم شركتي "الأهلي ممكن" بنسبة 25%، و"إيزي كاش" للمدفوعات الرقمية بنسبة 13%، وذلك لتعزيز دورها في نشر وتمكين الخدمات الرقمية لأكبر قاعدة من شركات الدفع والتحصيل العاملة في السوق.