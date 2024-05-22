الرئيس السيسى وجَّه بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» فى الموازنة الجديدة بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - وزير المالية.. رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل:

الرئيس السيسى وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات

«التأمين الصحى الشامل» يدخل ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى الجديد

زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة

نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة

نجحنا فى تكوين احتياطيات ١١٥ مليار جنيه نتوقع ارتفاعها إلى ١٢٥ مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل

نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق

نتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من ٣٠٪ إلى ٥٠٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين

كل التقدير لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة

«رضاء المواطن» المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة.. وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات

تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة.. وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة المظلة التأمينية

دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحى الشامل» يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية

مى فريد المدير التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل»:

نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية

نتحاور مع المستفيدين للتعرف على انطباعاتهم.. وبرامج التطوير أكثر استجابة للتحديات

«جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء.. وتذليل أى عقبات لضمان الجودة

رئيس الوفد الياباني: ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجَّه فى الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحى الشامل» بالمحافظات، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا فى الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ 115 مليار جنيه ونتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل، كما نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من 30٪ إلى 50٪ لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.



أعرب الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحى الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة فى «التأمين الصحى الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

قالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.

أضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر، معربةً عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من ٩٠٪ من أهالى المحافظة.

أكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل فى مصر، بوصفه أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.