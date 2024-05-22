شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة 2147 دولار.. أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة انخفاضا بنسبة2.73%.

وبحسب بيانات حصلت عليها "اليوم" بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2417.95 دولار. سعر الذهب اليوم وتراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، وسط ترقب المستثمرين لصدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % ليصل إلى 2413.50 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % ليصل إلى 2416.80 دولاراً للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % ليصل إلى 31.70 دولاراً للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 % ليصل إلى 1049.55 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.8 % ليصل إلى 1017.73 دولاراً للأوقية.