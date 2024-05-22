شكرا لقرائتكم خبر عن 1.77 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية على «الأطعمة والمشروبات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع

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11.65 مليار ريال إنفاق المستهلكين

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع من 12 - 18 مايو الحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.773 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.3%، على أساس أسبوعي، وبعدد عمليات بلغت 46.742 مليون عملية بانخفاض 4%.وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، الصادر عن "ساما"، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.725 مليار ريال، بانخفاض 5.4 %، وعدد عمليات بلغت 54.938 مليون عملية بتراجع قدره 4.6%.أفاد التقرير بأن قطاع السلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثالثة، بقيمة عمليات بلغت 1.440 مليار ريال، بانخفاض قدره 7.1%، مسجلًا 22.922 مليون عملية بتراجع قدره 5.8 %.وأشار التقرير إلى أن قطاع محطات الوقود جاء في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 842.870 مليون ريال، بينما في المرتبة الخامسة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 767.137 مليون ريالووفقا للتقرير جاء قطاع النقل في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 707.037 مليون ريال بينما جاء في المرتبة السابعة قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت 649.958 مليون ريال، تلاه قطاع مواد التشييد والبناء بقيمة 342.551 مليون ريال.

بلغ إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 مايو الحالي نحو 11.654 مليار ريال، مقابل 12.522 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، متراجعا بنسبة 6.9%، فيما بلغ عدد العمليات 193.645 مليون عملية، مقابل 204.102 مليون عملية، بانخفاض قدره 5.1 %.

الدمام في المرتبة الثالثة

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 4.036 مليار ريال، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.653 مليار ريال.وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 607.494 مليون ريال.ولفت التقرير إلى أن مدينة مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 427.918 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 421.753 مليون ريال.وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 351.579 مليون ريال.