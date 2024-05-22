شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي.. وكيف سيتم تطبيقه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على أول قانون في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي تتسابق فيه المؤسسات في جميع أنحاء العالم لفرض قيود على هذه التكنولوجيا. وفي هذا الموضوع نستعرض أهم محددات هذا القانون وكيف تعتزم المنطقة تطبيقه، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي قال مجلس الاتحاد الأوروبي إنه وافق على قانون الذكاء الاصطناعي وهو قانون تنظيمي يضع قواعد شاملة تحيط بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال ماتيو ميشيل وزير الدولة البلجيكي للرقمنة : إن"اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي يعد علامة فارقة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف ميشيل: "من خلال قانون الذكاء الاصطناعي تؤكد أوروبا على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة...".

يطبق قانون الذكاء الاصطناعي نهجًا قائمًا على المخاطر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي مما يعني أن التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا يتم التعامل معها بشكل مرن اعتمادًا على التهديدات المتصورة التي تشكلها على المجتمع. محاذير الذكاء الاصطناعي يحظر القانون تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر ”غير مقبولة” من حيث مستوى خطورتها.

تغطي أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر المركبات ذاتية القيادة والأجهزة الطبية ويتم تقييمها على أساس المخاطر التي تشكلها على صحة المواطنين وسلامتهم وحقوقهم الأساسية وهي تشمل أيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتعليم حيث يوجد خطر التحيز المضمن في خوارزميات الذكاء الاصطناعي. دور شركات التكنولوجيا الكبرى قال ماثيو هولمان المحامي بشركة المحاماة "كريبس" :"إن القواعد سيكون لها آثار كبيرة على أي شخص أو كيان يقوم بتطوير أو إنشاء أو استخدام أو إعادة بيع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي مع تسليط الضوء بقوة على شركات التكنولوجيا الأمريكية".

وأضاف هولمان:"إن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي لا يشبه أي قانون آخر حيث يوجد لأول مرة تنظيمًا مفصلاً للذكاء الاصطناعي".

تابع هولمان: ”يضع عمالقة التكنولوجيا بأمريكا هذا القانون في دائرة اهتمامهم وهو ما يقول بضرورة الامتثال للقانون الجديد". فرض غرامات على المخالفين سيكون لدى مفوضية الاتحاد الأوروبي القدرة على فرض غرامات على الشركات التي تنتهك قانون الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار) أو 7٪ من إيراداتها العالمية السنوية أو أيهما أعلى.

ويفرض القانون قيودًا صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي يشير إليها الاتحاد الأوروبي باسم الذكاء الاصطناعي ”للأغراض العامة”. متطلبات قانون الكاء الاصطناعي وتشمل هذه المتطلبات احترام قانون حقوق الطبع والنشر في الاتحاد الأوروبي، والإفصاح و الشفافية حول كيفية تدريب النماذج والاختبارات الروتينية والحماية الكافية للأمن السيبراني.

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لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت فلن تبدأ القيود المفروضة على الأنظمة ذات الأغراض العامة إلا بعد مرور 12 شهرًا على دخول قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ.

وحتى ذلك الحين، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المتوفرة تجاريًا حاليًا مثل شات جي بي تي وغيره ستكون في ”فترة انتقالية” تمنحها 36 شهرًا من يوم دخولها حيز النفاذ لجعل تقنيتها متوافقة مع التشريعات. جوجل والذكاء الاصطناعي في هذه الأثناء، أعلنت شركة "جوجل" يوم الثلاثاء أنها ستمنح المعلنين القدرة على إنشاء عروض ترويجية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث تطرح الشركة المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية.

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قالت الشركة يوم الثلاثاء في مؤتمرها السنوي إنه يمكن للمعلنين الاستفادة مما تسميه جوجل الملف الشخصي المرئي للعلامات التجارية في البحث ”الذي يعطي نتائج أكثر ثراءً” للاستعلامات التي تتضمن اسم العلامة التجارية أو بائع التجزئة ويمكن أن تتضمن العلامات التجارية أيضًا مقاطع فيديو وملخصات عن المنتج.

وشهدت "ألفابيت" انتعاشًا في الأعمال الإعلانية لشركة "جوجل" هذا العام بعد الانخفاض في عام 2022 والانتعاش البطيء في العام الماضي 2023.

ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% في الربع الثاني وهو أسرع توسع منذ أوائل عام 2022. الذكاء الاصطناعي للجميع من جانبها، تتعاون "مايكروسوفت" مع منظمة "خان أكاديمي" لتوفير مساعد الذكاء الاصطناعي لجميع المعلمين في الولايات المتحدة مجانًا.

أصبح برنامج "كانميجو فور تستشرز" الذي يساعد المعلمين على إعداد الدروس للفصل الدراسي مجانيًا لجميع المعلمين في الولايات المتحدة بدعم مالي من مايكروسروفت.

يمكن أن يساعد البرنامج في تحضير الدروس وتحليل أداء الطلاب وتخطيط المهام وتزويد المعلمين بفرص لتعزيز تعلمهم.

لدى أكاديمية خان ما يقرب من 170 مليون مستخدم مسجل بأكثر من 50 لغة حول العالم وتمت تجربة خانميجو على مئات من الطلاب والمعلمين في المناطق التعليمية قبل عام وهو الآن قيد الاستخدام ل حوالي 65000 طالب ومعلم كجزء رسمي من التدريس حيث تدفع المناطق التعليمية حوالي 35 دولارًا لكل طالب سنويًا.