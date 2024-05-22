شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا ملحوظا بعد ارتفاع بحوالي عشرة جنيهات بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 وذلك رغم هبوط ملحوظ في سعر الذهب العالمي بعد تسجيل مستويات قياسية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.



العملات الذهبية

وأشارت شعبة الذهب إلي أن سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 25320 جنيها وسعر النصف جنيه ذهب يسجل 12660 جنيها وسعر الربع جنيه ذهب يسجل 6330 جنيها.

أما عن سعر الذهب العالمي فقد تراجع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات أمس الثلاثاء بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ويأتي هذا التراجع في ظل تقلص التوترات الجيوسياسية بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أشارت إلى ضرورة استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وسجل سعر الذهب الفوري خلال تداولات أمس انخفاض بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2406 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2426 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.