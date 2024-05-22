شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 82.45 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم وسط توقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.5%، إلى 82.45 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً، أو 0.6%، إلى 78.16 دولارا وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقال مسئولون في البنك المركزي الأمريكي إن البنك يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.



