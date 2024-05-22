شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى: الشركة المتحدة تستهدف تنظيم معرض Cairo ICT فى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT من أنجح المعارض التي نظمت في مصر، وصاحب تاريخ ممتد منذ سنوات طويلة، وتستهدف الشركة المتحدة أن تعمل على إقامة المعرض في عدة دول، والتعاون مع شركة تريد فيرز-صاحبة المعرض- في مجالات أخرى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح "الفقي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أهمية صناعة المعارض للاقتصاد الوطني، قائلًا إن صناعة المعارض تقوم عليها مدن كاملة، مستدلًا بمهرجان "كان" بفرنسا، والذي يساهم في إقامة 24 معرض ومؤتمر على مدار العام بمدينة كان، والتي يقوم اقتصادها على المهرجان.

وأكد عمرو الفقي، على أهمية تطوير صناعة المعارض في مصر خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه المساهمة في تنمية ونشر صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تعتبر مهمة قومية، ولذا نستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتنمية معرضي CAISEC وCairo ICT.



أسامة كمال وعمر الفقى



اسامة كمال وعمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة عمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى للالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة



أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة