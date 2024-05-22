شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: معرض Cairo ICT يستهدف إعداد جيل قوى قادر على الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، إن الشركة عملت على تنظيم معارض متخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة الفرصة لكل أطراف هذه الصناعة لعرض أعمالهم وإقامة شراكات مثمرة، وأبرزها معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT والذي شاركت فيه الشركات الناشئة وريادة الأعمال والألعاب الإلكترونية بهدف إعداد جيل قوي قادر على الوصول، وحصل معرض Cairo ICT على رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك رعاية وحضور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف "كمال"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أن معرض Cairo ICT وصل لأن يصبح أكبر المعارض المتخصصة في مصر، ومن أكبر المعارض في المنطقة، غير أن ظروف جائحة كورونا المستجد، والحرب في غزة وغيرها من العوامل أثرت على المعرض، إلا أن تاريخ المعرض الذي يمتد لسنوات طويلة يجعله يحافظ على مكانته، متابعًا أن الشراكة مع الشركة المتحدة ستعمل على إضافة مجالات جديدة للمعرض.



أسامة كمال وعمر الفقى



اسامة كمال وعمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة عمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى للالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة



أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة