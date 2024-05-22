شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد عمومية "المنشآت الفندقية" والإعلان عن الفائزين فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فى تمام العاشرة من صباح اليوم الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى من أعضاءها وبحضور أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية وأعضاء لجنة تسيير الغرفة برئاسة علاء عاقل ومسئولى وزارة السياحة.

وقام رئيس الغرفة بعرض تقرير مجلس الإدارة عن ما تم خلال فترة رئاسته وكذا تم عرض الميزانية والمركز المالى عن الفترة من أول يوليو 2023 حتى 31 ديسمبر 2024 والذى اعتمادته الجمعية العمومية.

وتقدم علاء عاقل بالشكر لوزير السياحة والآثار، أحمد عيسى ونائب الوزير ووزراة الداخلية وقطاع شرطة السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية والفنادق والقرى السياحية والفريق المعاون له كما خص بالشكر أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية على جهوده وما قدمه من مساندة للقطاع الفندقى والتعاون المثمر بين الإتحاد والغرفة.

وقد أعلن رئيس الغرفة فى نهاية الجمعية عن فوز: كلا من محمد أيوب – بيتر ناثان – ماجد أنطوان – جيفارا الجافى – أنطون غزال – جودة الشاعر – أدهم زهير جرانه، وذلك قبل بدء العملية الإنتخابية على مقعد (1) ومندوبى الغرفة لدى الإتحاد.