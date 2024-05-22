شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: نستهدف التعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية لمشاركة الشباب بـCairo ICT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، إن معرض Cairo ICT سيتعاون مع اتحاد الألعاب الإلكترونية بهدف الوصول إلى كافة الشرائح من الشباب للمشاركة بالمعرض، مشيدًا بخطوة انضمام اتحاد الألعاب الإلكترونية المصري للاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية، ليصبح أول اتحاد من أفريقيا ينضم لهذا التحالف.

أضاف "كمال"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أن معرض Cairo ICT يستهدف أن يصبح منصة لكل الشباب سواء المحترفين في الألعاب الإلكترونية أو في الشركات الناشئة وريادة الأعمال؛ لأننا نؤمن بأهمية تشجيع الشباب على التواجد بالمعرض لتطوير مستواهم وتنمية أعمالهم.

وذكر أسامة كمال، أن معرض Cairo ICT هو أول مؤتمر ومعرض في العالم يدمج بين ثلاث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الإعلام، وبدأها العمل على ضم مجالات أخرى مثل الدفع الرقمي، والمدن الذكية، وتليها ضم قطاع الأمن السيبراني والأقمار الصناعية، كما تم إضافة جزء مخصص للشباب بإضافة قطاعات للشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وحول نية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الاستحواذ على شركة تريد فيرز، رد أسامة كمال، بأنه ليست هناك نية للاستحواذ وإنما شراكة بين شركتي المتحدة للخدمات الإعلامية وتريد فيرز لتنظيم معرضي CAISEC و Cairo ICTبهدف تنمية الأعمال لتحقيق المصلحة العامة بما ينعكس على تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه عقب عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن الشركة ستعمل على تطوير معرض Cairo ICT ليصبح خارج مصر، والمساهمة في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أسامة كمال وعمر الفقى



اسامة كمال وعمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة عمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى للالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة



أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة