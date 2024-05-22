الاقتصاد

عمرو الفقي: نستهدف المساهمة فى تنظيم 12معرضًا خلال العام المقبل

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القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا رياديًا في صناعة المعارض، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك مدن يقوم اقتصادها على هذه الصناعة وحدها، ولذا نستهدف المساهمة في تنمية معرضي CAISEC و Cairo ICT وبعدها نستهدف أن يصبح لدينا 12 معرض خلال العام المقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أن الشركة تستهدف مساهمة صناعة المعارض في مصر زيادة الدخل القومي، وتنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، إن الشركة رفضت العديد من العروض للشراكة أو الاستحواذ على معرض Cairo ICT، وكانت تنتظر فرصة الاندماج مع كيانات وطنية كبرى لتطوير وتنمية صناعة المعرض من ناحية، والصناعات الأخرى التي سيتم تنظيم معارض لها، مضيفًا أن الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستشمل النسخة الثامنة والعشرون من Cairo ICT، و CAISEC.

 

مؤتمر الشركة المتحدة (3)
أسامة كمال وعمر الفقى

 

مؤتمر الشركة المتحدة (4)
اسامة كمال وعمرو الفقى خلال المؤتمر

 

مؤتمر الشركة المتحدة (6)
جمال صلاح نائب رئيس شركة pod 

 

مؤتمر الشركة المتحدة (7)
عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،

 

مؤتمر الشركة المتحدة (8)
كلمة عمرو الفقى خلال المؤتمر

 

مؤتمر الشركة المتحدة (9)
جمال صلاح نائب رئيس شركة pod 

 

مؤتمر الشركة المتحدة (10)
عمرو الفقى  للالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، 

 

مؤتمر الشركة المتحدة (12)
كلمة أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض

 

مؤتمر الشركة المتحدة (13)
مؤتمر الشركة المتحدة 

 

مؤتمر الشركة المتحدة (14)
أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض

 

مؤتمر الشركة المتحدة (15)
مؤتمر الشركة المتحدة 

 

مؤتمر الشركة المتحدة (16)
جانب من المؤتمر الصحفى لإعلان توقيع شراكة استراتيجية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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