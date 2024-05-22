شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقي: نستهدف المساهمة فى تنظيم 12معرضًا خلال العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا رياديًا في صناعة المعارض، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك مدن يقوم اقتصادها على هذه الصناعة وحدها، ولذا نستهدف المساهمة في تنمية معرضي CAISEC و Cairo ICT وبعدها نستهدف أن يصبح لدينا 12 معرض خلال العام المقبل.

وأضاف "الفقي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، أن الشركة تستهدف مساهمة صناعة المعارض في مصر زيادة الدخل القومي، وتنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، إن الشركة رفضت العديد من العروض للشراكة أو الاستحواذ على معرض Cairo ICT، وكانت تنتظر فرصة الاندماج مع كيانات وطنية كبرى لتطوير وتنمية صناعة المعرض من ناحية، والصناعات الأخرى التي سيتم تنظيم معارض لها، مضيفًا أن الشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ستشمل النسخة الثامنة والعشرون من Cairo ICT، و CAISEC.



أسامة كمال وعمر الفقى



اسامة كمال وعمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة عمرو الفقى خلال المؤتمر



جمال صلاح نائب رئيس شركة pod



عمرو الفقى للالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،



كلمة أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة



أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز لتنظيم المعارض



مؤتمر الشركة المتحدة