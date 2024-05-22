شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول لعلاج 2000من العاملين بشركات القابضة الكيماوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد حمدي على رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة القابضة الكيماوية ، انه تم توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة العلاجية وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من اجل حياة كريمة ويعتبر العلاج الصحي هو من أهم أولويات الحياة الكريمة للمواطن.

أضاف في بيان له اليوم أن توقيع بروتكول تقديم الخدمة العلاجية العمال شركتى النقل والهندسة وراكت للورق والذين خرجوا إلى المعاش المبكر ، لافتا أن المشاركين فيه كلا من اللواء جمال عوض، رئيس هيئة التامينات الاجتماعية، والدكتور محمد ضاحي

، رئيس هيئة التأمين الصحى، والمحاسب عماد الدين مصطفى خالد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة

القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي عماد حمدى على رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الأمين العام للاتحاد العربي العمال النفط والمناجم والكيماويات.

أوضح انه يستفيد من توقيع هذا البروتوكول والذي يتم لأول مرة في مصر أكثر من 2000 عامل وقد تم الاتفاق على أن يكون هذانموذج يحتذى به لكل عمال مصر سواء التابعين للنقابة العامة للكيماويات، او اتحاد عمال مصر.

وتقضى هذه الاتفاقية بإن تقوم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بدفع المقابل النقدى للخدمة العلاجية لهيئة التامين الصحى لمدة الخمس سنوات على ان يستكمل العامل دفع القيمة،المستحقة سنويا بعد هذه السنوات الخمس وهي نسبة الـ 3‎%‎ من الحد الأدنى للأجر التأميني حتى بلوغه سن التقاعد التأميني وفقا لقانون التأمينات رقم 148، وذلك لانه وفقا للتطبيق الحالي القانون 148 لا يسمح للعامل الذي يخرج للمعاش المبكر قبل سن التقاعد التاميني بالحصول على الخدمة العلاجية التابعة لهيئة التامين الصحى لان المواد من رقم 121 الى 124 لها شروط الاستحقاق المعاش لا تنفذ الا لمن يصل إلى سن التقاعد القانوني، وبالتالي الذي يخرج إلى المعاش المبكر لا يحصل على معاش ولا خدمة التامين الصحى

أضاف عماد حمدى : لذا كانت هذه هي الأهمية القصوى لهذه الاتفاقية والتي تسمح للعمال بالحصول على خدمة العلاج الصحي حتى بلوغه سن التقاعد التاميني وفقا لقانون 148 موجها الشكر والتقدير للدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام ولهذه القيادات المتميزة والتي شاركت في إتمام هذا الحدث لصالح عمال مصر.