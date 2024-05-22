شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يشيد بالطفرة بقطاع الاتصالات فى ملف التحول الرقمى وتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيداً بالطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية لاسيما عمليات التحول الرقمي وتدريب الشباب واستثمارات البنية التحتية وغيرها ودعم الإبداع وريادة الأعمال وتحقيق أعلى معدلات النمو.

وجاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الشراكة بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة تريد فيرز لتنظيم المعارض، مضيفا أن الشركة تستهدف من تنمية صناعة المعارض في مصر زيادة الدخل القومي، وتنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية.

كان الفقي قد أكد أن الشركة تستهدف أن تصبح مصر مركزًا رياديًا في صناعة المعارض، مضيفًا في هذا الصدد أن هناك مدن يقوم اقتصادها على هذه الصناعة وحدها، ولذا نستهدف المساهمة في تنمية معرضي CAISEC و Cairo ICT وبعدها نستهدف أن يصبح لدينا 12 معرض خلال العام المقبل.