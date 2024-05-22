شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المعارض: يوجد فرص كبيرة أمام صناعة الأثاث المنزلى والمكتبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ديزاين شو “Workspace Expo”، الذى يعد الملتقى الدولى الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتصميمات المعمارية وتصميم وصناعة الأثاث المنزلى والمكتبى الحديث للمشروعات السكنية والتجارية.

ويقام المعرض خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجارى بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمعارض - مدينة نصر بحضور تامر شبانة منظم المعرض وايمن وفيق رئيس الإدارة المركزية للمعارض الداخلية وهالة صفر مدير عام المعارض الداخلية والصالات وياسر ابو العز المستشار الإعلامى للهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات.



وأشار الماوردى، إلى أن المعرض يقام على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحظى بمشاركة أكثر من 200 شركة مصرية، تمثل مختلف قطاعات صناعة الأثاث والتصميم الداخلى منها أثاث منزلى، أثاث مكتبى، تصميم داخلى، استشارات هندسية.



أكد اللواء شريف الماوردى، أن المعرض ساهم على مدار دوراته الثمانية السابقة فى فتح أسواق جديدة للاستثمارات الخارجية، حيث استقطب عددًا كبيرًا من الزوار من الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجى وشمال أفريقيا للتعاقد مع مصنعين مصريين لإقامة مشروعات إنشائية فى الخارج. وسوف يزور المعرض 7 بعثات مشترين من الدول الأفريقية وهناك فرص قوية أمام القطاعات المشاركة.



أضاف رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن معرض ديزاين شو حقق نجاحًا وقبولًا من المشاركين والزوار سواء من داخل مصر أو خارجها، حتى أصبح الملتقى الأهم لأكبر المصنعين فى مجالات الأثاث المكتبى والمنزلى والكريستال بالإضافة إلى مجموعة متميزة من مصممى الديكور. ويُقدر عدد زوار المعرض سنويًا بأكثر من 20 ألف زائر من المتخصصين داخل مصر وخارجها، لا سيما من دول الخليج العربى وشمال أفريقيا، والمهتمين بالمنتجات والخدمات المصرية المختلفة التى يشملها المعرض.

جوائز لتشجيع صغار مصممى الأثاث

يدعم المعرض جائزتين من أهم الجوائز فى مصر لصغار مصممى الأثاث بالجامعات المصرية، حيث تم تخصيص أجنحة داخل المعرض لعرض المنتجات الفائزة.

منصة للإبداع والابتكار

معرض ديزاين شو “Workspace Expo” هو معرض استثنائى يتجاوز حدود الصناعة التقليدية وقد أثبت نفسه كمركز مركزى للتصميم والإبداع وهو الاسم الذى يؤكد على أهمية هذا الحدث كمنصة للأفكار والمنتجات المبتكرة فى مجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلى وتصميم المنتجات وهندسة المناظر الطبيعية.

أهمية المعرض للمهندسين المعماريين ومصممى الديكور

يُعد معرض ديزاين شو منصة مثالية للمهندسين المعماريين ومصممى الديكور لاكتشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال التصميم. كما يوفر المعرض فرصة رائعة للتواصل مع الشركات الرائدة فى هذا المجال وعقد شراكات جديدة ومن بين الزوار الرئيسيين المهندسين المعماريين ومصممى الديكور الداخلى ومديرى المشاريع ومطورى العقارات، بالإضافة إلى المشترين البارزين من صناعات الفنادق والمطاعم.