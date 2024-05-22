شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 12157 نقطة، وبتداولات بلغت 5.300 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 214.941 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.663 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 84 شركة ارتفعت أسهم 84 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 136، من بين 234 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، نسيج، والخليجية العامة، ومكة، والكابلات السعودية، والخدمات الأرضية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أملاك، وباتك، والجوف، وتكافل الراجحي، ومسك، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 26845 نقطة، وبتداولات بلغت 36.702 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.010 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 54.854 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 25 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 35، من بين 86 شركة مدرجة في السوق الموازية.