شكرا لقرائتكم خبر عن البنك السعودي للاستثمار: إيداع عائد بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك السعودي للاستثمار الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال البنك الموافق عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء 30/ 04 / 2024.

وقال البنك في بيان على تداول: إن تاريخ الانتهاء من عملية بيع كسور الأسهم 1445-10-29 الموافق 2024-05-08.

وأضاف أن عدد الأسهم المباعة 3213 سهما، فيما يبلغ المبلغ العائد من عملية بيع كسور الأسهم 43,043.55 ريال، فيما يبلغ متوسط سعر البيع لكل سهم 13.42 ريال.

وأوضحت أن تاريخ إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في حسابات المساهمين المستحقين، اليوم 1445-11-14 الموافق 2024-05-22.

ونوهت بتوزيع العائد عن عملية بيع كسور الأسهم عن طريق البنك السعودي للاستثمار، وذلك بإيداع عائد بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين.