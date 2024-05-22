شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يونيو.. 8 بنود على طاولة عمومية «جاهز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

ووفقا لبيان الشركة على تداول فإن من المقرر انعقاد الجمعية في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الأربعاء 06-12-1445هـ الموافق 12-06-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة إن جدول الأعمال يتضمن 8 بنود منها: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه.

وأضافت أن الجدول يشمل: التصويت على صرف مبلغ 1.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 - 12 - 2023.

