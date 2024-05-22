شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يونيو.. عمومية «رواسي» تناقش توزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة رواسي البناء للاستثمار المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

ووفقا للبيان الشركة على تداول، فإن من المقرر عقد الجمعية يوم الأربعاء الموافق 06/12/1445هـ - 12/06/2024م في تمام الساعة 19:00 - عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي. جدول أعمال الجمعية وقالت الشركة: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023 م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2023م بعد مناقشته.

وأضافت أن الجدول يشمل: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م ومناقشتها، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في31 / 12 / 2024 م ونصف السنوية المنتهية في 30/ 06/ 2025 م ، وتحديد أتعابه.

ويتضمن الجدول: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م، والتصويت على صرف مبلغ (629,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2023 م.

ويشمل الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024 م.

ويتضمن الجدول: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.