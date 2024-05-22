شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «جزيرة تكافل» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، اليوم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إجمالي المبلغ الموزع 19.8 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 66 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 30 هللة، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً

ونوهت الشركة بتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية بتوزيع الأرباح.