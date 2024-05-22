شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يونيو.. عمومية «المطاحن الحديثة» تناقش توزيع أرباح عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، المقرر انعقادها في 12 يونيو المقبل.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يتضمن الجدول 25 بندا منها: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024.

ويشمل الجدول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 81.832 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي 2023، بواقع ريال لكل سهم بما يعادل 100% من رأس المال.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وستعلن الشركة تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

