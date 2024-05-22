شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأجهزة الكهربائية: تراجع أسعار الثلاجات 10% فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن بعض شركات ومصانع الأجهزة خفضت أسعار الثلاجات بنسبة تصل 10%، فضلا عن انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، التى كانت تمثل نسبة زيادة عن سعر المصنع بنسبة تتراوح بين 15 و 30% .

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن متوسط الانخفاض فى أسعار الأجهزة الكهربائية بصفة عامة أصبح لا يقل عن 30% الآن مع اختفاء أزمة الاوفر برايس التي حملت المنتجات بأكثر من سعرها قبل قرارات البنك المركزي الأخيرة التي ساهمت في خفض الأسعار بصورة واضحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الانخفاضات خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار هبوط سعر الدولار، كما أن معظم شركات الأجهزة الكهربائية بدأت في عمل عروض على بعض منتجات الأجهزة الكهربائية، وهو ما لم تشهده خلال الفترة الماضية.