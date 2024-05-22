شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة وادى كوم امبو 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة الشرقية - إيسترن كومباني من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه بإصدار عدد 770 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي النظامي وفقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2023، بواقع 0.34 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تقدم مصر بنى سويف للأسمنت، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 679.3 مليون جنيه إلى 611.4 مليون جنيه بتخفيض قدره 67.9 مليون جنيه بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وذلك عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 6.8 مليون سهم، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.