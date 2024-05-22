شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 22-5-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-5-2024.

إيقاف تداول 4 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للفنادق، وجدوى للتنمية الصناعية، وفتنس برايم للأندية الصحية.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.51%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 40.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.8 مليون جنيه، 554.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 65.6 مليون جنيه، 950.3 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 461.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 33358 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11721 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 5891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8536 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6816 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 124.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.64%.

- إعمار مصر للتنمية بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 4.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.33%.

- إيديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 30.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 11.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.54%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 2.163 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.21%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 27.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 21.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة بسعر إغلاق 16.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.13%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.267 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.96%.