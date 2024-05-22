أخبار البورصة اليوم الأربعاء 22-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 22-5-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، ومصر للفنادق، وجدوى للتنمية الصناعية، وفتنس برايم للأندية الصحية.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.839 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 688.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 90 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 69.3% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.51%، والعرب على 12.19%، واستحوذت المؤسسات على 40.03% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.96%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.8 مليون جنيه، 554.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 65.6 مليون جنيه، 950.3 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 461.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 27227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 33358 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 11721 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 5891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8536 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 6816 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1627 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، ورواد السياحة-الرواد عدد 19.55 مليون سهم، 5161 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والحديد والصلب المصرية، وابن سينا فارما عدد 5 ملايين سهم، 453 ألف سهم، 530.7 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 914.1 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، والمطورون العرب القابضة، عدد 1.9 مليون سهم، 6700 سهم، 22.8 ألف سهم، 19.55 مليون سهم، 13.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 924.5 ألف سهم، 12.9 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم طارق خليل عدد 851 ألف سهم بسعر 0.9457 جنيه بقيمة إجمالية 804.8 ألف جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 5.09% إلى 4.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات.

مصر للفنادق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقتها على تقرير الإفصاح المقدم من شركة مصر للفنادق، بشأن تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 396 مليون سهم بدلًا من 79.2 مليون سهم.

إي فاينانس

أعلنت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن استحواذها على حصة في كل من أسهم شركتي "الأهلي ممكن" بنسبة 25%، و"إيزي كاش" للمدفوعات الرقمية بنسبة 13%، وذلك لتعزيز دورها في نشر وتمكين الخدمات الرقمية لأكبر قاعدة من شركات الدفع والتحصيل العاملة في السوق.