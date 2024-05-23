شكرا لقرائتكم خبر الخطيب: المملكة منفتحة على تبني منتجات إقليمية تحفز السياح الدوليين لزيارة المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير السياحة رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، أحمد الخطيب، على انفتاح المملكة على التعاون مع الدول الأعضاء في المشروع المقترح من المنظمة والخاص بتبني منتجات سياحية إقليمية مشتركة تسهم في تحفيز السيّاح الدوليين على زيارة منطقة الشرق الأوسط الغنية بالمقومات الجاذبة.

وأعرب الخطيب خلال ترأسه وفد المملكة المشارك في الاجتماع الخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في مسقط، عن تمنياته بنجاح المبادرات المشتركة الأخرى بين دول المنطقة، التي تشمل مبادرة التأشيرة الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أنها ستمثل نقلة نوعية للسفر في منطقة الخليج، بالإضافة لاستكمال الجهود في نجاح مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهي أول تحالف من نوعه في المنطقة للإسهام في قيادة الجهود العالمية في مجال الاستدامة، ويرسم خارطة طريق طموحة وواضحة للعمل المناخي الإقليمي، مما يضمن تنسيق الجهود واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.

وقال الخطيب في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع «إن ما تشهده المملكة من ارتفاعات متنامية في قطاع السياحة يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030، مبينا أن المملكة نجحت في تحسين البنية التحتية في العديد من المناطق، وتنفيذ مشروعات مستدامة منسجمة مع مبادرة السعودية الخضراء، وتحافظ على الطبيعة والبيئة والمجتمعات المحلية.

وأضاف «أصبحت المملكة - بتوفيق الله - ثم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وفي زمن وجيز، واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية الواعدة والأكثر جذبا للزوار والسيّاح، وحلت في المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموا في العالم، وشاطرنا الشقيقة قطر لنكون ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم «. وأشاد الخطيب، بالتطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وقال «نحن واثقون بأننا جميعا في إقليم الشرق الأوسط نشعر بالفخر ونحن نرى أن منطقتنا قادت موجة التعافي من جائحة كورونا -باعتبارها المنطقة الوحيدة التي تغلبت على مستويات ما قبل الجائحة- إذ تجاوز عدد السيّاح الوافدين إلى المنطقة مستويات عام 2019م بنسبة 122%».