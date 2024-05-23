شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب هتخليك تحول للطاقة الشمسية.. أهمها أقل تكلفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث العديد من المواطنين عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية وتوجيه هذه الأموال فى مجالات أخرى فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ومن بين أهم طرق ترشيد الاستهلاك هو الاعتماد على الطاقة الشمسية، ويرصد الخليج 365 لقرائه أهم الأسباب التي تشجع المواطنين على تحويل الاعتماد على الطاقة التقليدية لأخرى شمسية وهى كالأتى:

1- توفير فى فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 100%.

2- فترة ضمان الألواح تصل إلى 12 عام و 25 عام ضمان على الأداء.

3- يتم استرداد قيمة المحطة بعد فترة تتراوح من 4 إلى 6 سنوات.

4- انخفاض تكلفة الصيانة.

5- الاستفادة ببيع الطاقة التى تزيد عن احتياجات المستهلك لشركة الكهرباء من خلال نظام صافي القياس لعداد الكهرباء ( Net Metering)، هو نظام تبادل الطاقة الكهربائية بين المنشأة (منزل، شركة، مزرعة، ….إلخ) والشبكة القومية للكهرباء، ويسمح هذا النظام بتصدير إنتاج الكهرباء الفائض عن الحاجة إلى شبكة الكهرباء (ساعات ذروة النظام الشمسي في النهار) وبالمقابل يمكن سحب الكهرباء من الشبكة عند الحاجة (ساعات انعدام الإنتاج من النظام الشمسي ليلا).