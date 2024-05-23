شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: إنشاء 157 مركز شباب خلال خطة 24/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف خطة العام المالى القادم 24/2025، تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بالخطة، والتى تضمنت تطوير البنية التحتية والمنشاّت الرياضية فى قطاع الشباب والرياضة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف إنشاء حوالى 157 من مراكز الشباب والرياضة، والتوسع فى توفير المنشآت الشبابية، حيث يصل عدد المدن الشبابية المستهدف إنشاؤها وتطويرها 7 مدن، بالإضافة إلى 8 معسكرات شبابية مستهدف إنشاؤها وتطويرها، فضلًا عن 3 مراكز التعليم المدنى مستهدف إنشاؤها وتطويرها، و2 مركز تنمية شبابية مستهدف تطويرها بالقليوبية، كفر الشيخ، و 3 نزل شباب مستهدف تطويرها.

وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف خلال عام الخطة التوسع فى توفير المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 نادي رياضي، فضلًا عن المدن الرياضية والملاعب المفتوحة وكذلك أندية ذوى الهمم المستهدف إنشاؤها وتطويرها ويبلغ عددها 8 نوادى.