الاقتصاد

8 ملايين راكب و6 ملايين طن بضائع عبر الخطوط الحديدية بالربع الأول

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجلت خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في المملكة أرقاما قياسية تجاوزت 8 ملايين راكب و6 ملايين طن من البضاعة المنقولة خلال الربع الأول للعام الحالي 2024م، حيث أسهمت خدمات نقل الركاب عبر القطارات في نقل أكثر من مليوني راكب في القطارات داخل المدن بزيادة بلغت 1.7% من الفترة نفسها للعام الماضي. كما سجلت نقل أكثر من 6 ملايين راكب في القطارات بين المدن، وبنسبة نمو بلغت 25.41%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

وبلغت أحجام البضائع المنقولة عبر القطارات أكثر من 6 ملايين طن من البضائع والمعدات، في حين سجلت نسبة النمو ارتفاعا قدره 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتشكل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إحدى أهم وسائل النقل الداعمة للقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والسياحي، إضافة إلى دورها المهم في المحافظة على البيئة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للمستفيدين، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.

النقل عبر الخطوط الحديدية بالربع الأول
الركاب:
الإجمالي

  • 8 ملايين راكب.
  • 6 ملايين راكب بين المدن بزيادة 25.41%.
  • 2 مليون راكب داخل المدن بزيادة 1.7%.
البضائع:
  • 6 ملايين طن تشمل بضائع ومعدات.
  • نسبة النمو 10.7%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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