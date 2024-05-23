8 ملايين راكب و6 ملايين طن بضائع عبر الخطوط الحديدية بالربع الأول

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وبلغت أحجام البضائع المنقولة عبر القطارات أكثر من 6 ملايين طن من البضائع والمعدات، في حين سجلت نسبة النمو ارتفاعا قدره 10.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتشكل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إحدى أهم وسائل النقل الداعمة للقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والسياحي، إضافة إلى دورها المهم في المحافظة على البيئة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للمستفيدين، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.
النقل عبر الخطوط الحديدية بالربع الأول
الركاب:
الإجمالي
- 8 ملايين راكب.
- 6 ملايين راكب بين المدن بزيادة 25.41%.
- 2 مليون راكب داخل المدن بزيادة 1.7%.
- 6 ملايين طن تشمل بضائع ومعدات.
- نسبة النمو 10.7%.
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