38 مزادا لبيع 276 عقارا سكنيا وتجاريا في 10 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» على إقامة 38 مزادا علنيا، بين حضوري والكتروني، لبيع وتصفية 276 عقارا سكنيا وتجاريا ومجموعة من المركبات في 10 مناطق بالمملكة، خلال الفترة من 21 - 31 مايو 2024.

وأوضح أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، إذ سيقام 12 مزادا في منطقة الرياض لعرض 74 فرصة عقارية، و7 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 31 فرصة عقارية، ومزادا في منطقة الباحة يعرض خلاله 3 فرص عقارية، ومزادان لعرض 14 فرصة عقارية بمنطقة القصيم، ومزاد في المدينة المنورة لعرض 4 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض عقارين ، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 عقارات، و6 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 38 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بالحدود الشمالية، ومزادان لعرض 13 عقارا بمنطقة عسير، ومزاد لبيع 18 مركبة في الرياض وآخر متخصص لبيع معدات تحضير القهوة، ومزاد بالمنطقة الشرقية لبيع 16 مركبة، وآخر بالقصيم لبيع 17 مركبة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الالكتروني لـ»إنفاذ» infath.gov.sa، ثم التوجه لصفحة المزادات.

يذكر، أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين.