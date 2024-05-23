شكرا لقرائتكم خبر «الطيران المدني» تتفق مع «علم» على تنفيذ خدمات الشحنات العابرة جوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، عقد تنفيذ مع شركة «علم» بمجال خدمات الشحنات العابرة جوا (ترانزيت)، عبر منصة «وشج» الالكترونية الخاصة بالشحن الجوي لأتمتة جميع العمليات المرتبطة بالشحنات العابرة، ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن الجضعي، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

ويهدف العقد إلى تحسين جودة إجراءات الخدمة والذي سينعكس بدوره على زيادة حجم الشحنات العابرة جوا إلى المملكة العربية السعودية تحقيقا لمستهدفات الاستراتيجيّة الوطنية للطيران بالوصول إلى 4.5 ملايين طن من الشحن الجوي، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تتبع الشحنات العابرة بشكل الكتروني في مختلف المراحل وبشكل أمن ودقيق، كما يشكل خطوة مهمة في سياق التعاون القائم بين الطرفين، حيث ستعمل «علم» بما تملكه من خبرات متقدمة وامكانيات متطورة على تمكين الهيئة والمستفيدين من خدماتها من تتبع الشحنات العابرة بشكل الكتروني في مختلف المراحل وبشكل آمن ودقيق.

وستشمل الأعمال بناء خدمة الشحنات العابرة (ترانزيت) من منصة «وشج» لتمكين الهيئة العامة للطيران المدني والمستفيدين من تتبع الشحنات العابرة بشكل الكتروني تكاملي، حيث يتم تمكين المستفيد من تسجيل معلومات جميع الشحنات العابرة وربطها مع أنظمة القطاع الخاص والجهات المعنية ضمن المنظومة، مع الخدمات الداعمة لعملية تتبعها ورقابتها ومعالجتها، وتسخير البيانات في تطوير قطاع الشحن الجوي. هذه الشراكة ستسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران للشحنات العابرة.

وفي سياق ذي صلة وقع نائب رئيس الهيئة لأمن الطيران محمد الفوزان والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الابتكار من خلال توظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، وتطوير رأس المال البشري، لتحسين العمليات التشغيلية.

وتتضمن مجالات التعاون التقنية و التحول الرقمي، وتطوير التقنيات الناشئة، والاستشارات الإدارية والرقمية والتشغيلية، والابتكار، وتطوير المنصات الرقمية، وتحليل البيانات، ودراسة المبادرات التطويرية للمنصات الرقمية والربط التقني.