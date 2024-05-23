شكرا لقرائتكم خبر 500 خبير ومختص في مجال الطيران يبحثون في الرياض تحديات القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك 30 متحدثا و500 من خبراء ومختصين في مجال الطيران، في القمة العالمية لمنظمة الطيران المدني العالمية «إيكاو» للتسهيلات، في الرياض، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو، للحديث عن تطور صناعة الطيران العالمية والتحديات التي ما تزال تواجهها، وذلك على بالتزامن مع فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م بالرياض.

وأوضح الدعيلج أن القمة فرصة لمشاركة تجربة هيئة الطيران المدني في المملكة في تحسين تجربة المسافرين بمطاراتها، حيث كثفت جهودها لتطوير بنيتها التحتية للطيران من خلال زيادة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع لتعزيز المنشآت الجوية، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في إطار رؤية السعودية 2030.

وذكر أن الهيئة نفذت برنامجاً للرصد والتفتيش، يضمن امتثال المطارات السعودية الدولية للمعايير والتوصيات الواردة في الملحق 9 في عام 2023، وذلك تماشيا مع التزام المملكة بتعزيز تسهيلات المطارات وتعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والجهات العاملة في المطارات وتحسين تسهيلات النقل الجوي.

وأشار إلى أن البرنامج شمل 48 زيارة إلى 18 مطارا دوليا وورش عمل لسلطات المطارات لتوضيح آلية التدقيق المطبقة، وإضافة لذلك، أنشأت جائزة التسهيلات الجوية لأفضل مطار لتعزيز التنافسية بين المطارات، وضمان أفضل تجربة سفر للركاب، حيث كان أفضل مطار لعام 2023 هو مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتابع الدعيلج أن المملكة نفذت تدابير الأزمات المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي من خلال الالتزام بمعايير إيكاو مثل برنامج تعريف المسافرين (TRIP)، يتضمن ذلك إصدار جواز السفر السعودي (MRTD) والجواز الالكتروني السعودي (ePassport) بأعلى معايير الأمان بناء على متطلبات إيكاو، إضافة إلى انضمام المملكة إلى الدليل الرئيس العام (PKD) للحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية مع التركيز على راحة الركاب.

وأكد أن تعاون المملكة مع السلطات الدولية للطيران والاستثمار المستمر في تقنيات الأمان المتقدمة يسهم في توفير بيئة آمنة وتجربة سفر سلسة للمسافرين الذين يعبرون مطارات المملكة، مفيدا أن القمة تؤكد على أهمية التسهيلات التي توفرها الدول وهيئات الطيران المدني في مجال النقل والسفر الجوي، بقيادة منظمة الطيران المدني الدولي على مدى 75 عاما، كما ركزت على كيفية تعزيز تجربة المسافرين من خلال التنفيذ الفعال لأحكام الملحق التاسع للمنظمة والذي يصادف هذا العام الذكرى 75 لاعتماده.

من جانبه قال شاكيتانو «إن منظمة الإيكاو لديها خطة لتطوير قطاع النقل الجوي العالمي وضمان أقصى عوامل السلامة والأمان لجميع أطراف عملية الطيران الجوي في العالم، مضيفا أن الاستراتيجية تركز على التغيرات التي تحدث في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وتحسين أطر الحوكمة، كما ستواصل المنظمة تحقيق التواصل لبناء القدرات والابتكارات لتحسين الاقتصاد العالمي، من خلال طيران يستفيد منه الجميع.