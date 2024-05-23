شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية بين «منشآت» وبنك التنمية للانضمام لمنتج رواد الأعمال التمويلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية للانضمام لمنتج رواد الأعمال التمويلي لدى البنك؛ وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع التمويل؛ بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، ونائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سليمان الطريف، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية محمد العريني.

وتضمنت الاتفاقية دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال تقديم برامج وحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز مشاريعهم الريادية ونموها، حيث ستعمل «منشآت» على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية، وتمكين رواد الأعمال المستفيدين من «منتج رواد الأعمال» لدى البنك، وذلك من خلال مراكز الدعم في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

كما سيعمل بنك التنمية بدوره على معالجة طلبات الإقراض المقدمة، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وغيرها من الأعمال التي اتفق عليها الطرفان.

وتستمر فعاليات أسبوع التمويل بإقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب، حيث تدعو منشآت الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/form/funding_week للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات، وغيرها من البرامج التي يشهدها الأسبوع.