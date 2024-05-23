جلد 10 أفغان لاتهامهم بالسرقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت المحكمة العليا التابعة لطالبان في أفغانستان «إنه تم جلد 10 أشخاص علنا تم اتهامهم بالسرقة في ولايتين بالبلاد». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المحكمة العليا التابعة لطالبان في أفغانستان «إنه تم جلد 10 أشخاص علنا تم اتهامهم بالسرقة في ولايتين بالبلاد». وجاء في بيان «إن ثمانية أشخاص مدانين في إقليم نيمروز جنوب غربي البلاد تم جلدهم ما بين 15 إلى 30 جلدة، وفي ولاية باكتيكا شرقي البلاد، وتم معاقبة مدانين اثنين بالسجن لمدة عام لكل منهما والجلد 30 جلدة، وفقا لبيان منفصل.

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