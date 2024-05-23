رئيس الصين: السياحة جسر التواصل مع أمريكا

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- بواسطة أيمن الوشواش - بعث الرئيس الصيني شي جين بينج أمس برسالة إلى الدورة الـ 14 من «قمة قيادة السياحة بين الصين والولايات المتحدة» المنعقدة في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين،حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث الرئيس الصيني شي جين بينج أمس برسالة إلى الدورة الـ 14 من «قمة قيادة السياحة بين الصين والولايات المتحدة» المنعقدة في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين،حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وقال شي، في الرسالة، إن السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم المتبادل، وأضاف أن مستقبل العلاقات الصينية الأمريكية سيصنعه شعبا البلدين.

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