روسيا: اتهامنا باغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا جنون

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- بواسطة أيمن الوشواش - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «إن الاتهامات الموجهة لبلادها بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اتهامات جنونية». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «إن الاتهامات الموجهة لبلادها بالتورط في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو اتهامات جنونية». وقالت زاخاروفا على «تليجرام» ردا على ما نشرته صحيفة تايمز البريطانية، التي ألقت اللوم على موسكو في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي «مراسل الصحيفة في براتيسلافا بيتر كونرادي شارك هذا الهجوم المجنون، حتى تغليف السمك المجفف في هذه الصحيفة أمر خطير حيث ستصاب الأسماك بالجنون».

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