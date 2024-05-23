بايدن يتهم ترمب باستخدام لغة هتلر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه ومنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترمب باستخدام الخطاب النازي بعد نشر مقطع فيديو يشير إلى «الرايخ الموحد»، وقال في مقطع فيديو لحملته، إن ترمب يستخدم لغة هتلر وليست لغة أمريكا.
وفي المقطع القصير يحمل بايدن هاتفا في يده، مشيرا إلى فيديو ترمب ويقول «هل هذا على حسابه الرسمي؟ أمر عجيب».
وشارك ترمب مقطع فيديو حذف لاحقا، على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، يظهر سخرية من المقالات الصحفية التي ستكتب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.
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