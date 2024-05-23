شكرا لقرائتكم خبر عن 7 رسائل لوزير قطاع الأعمال العام لتطوير مصانع الأدوية وزيادة الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، خلال زيارته الميدانية للشركة العربية للأدوية (ادكو) التابعة للشركة القابضة للأدوية،7 رسائل مهمة خلال تفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مناطق تصنيع مستحضر "ريفو" والأقراص الصلبة واللبوس والمراهم والكريمات والايروسولات الموضوعية وكذلك منطقة تصنيع الأشربة والسوائل،تعرف علي التفاصيل .

1- هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا الجديدة.

2- الأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة والذي يمتلك فرصا استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.

3- الاستمرار في الجولات غير المخططة للوقوف على الواقع الفعلي للشركات والحالة الفنية للمصانع ومتابعة خطط الإنتاج وتنفيذ السياسات البيعية والتسويقية التي تم إقرارها، والاستماع إلى العاملين وتحفيزهم.

4- هناك مناقشات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء، بما فى ذلك شركاء من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف النهوض بالصناعة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للشركات.

5- الشركة العربية تمتلك 7 مناطق إنتاجية، وتنتج ما يقرب من 40 مليون وحدة دواء سنويا.

6- مشروع التطوير يهدف إلى تحقيق متطلبات التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء مما يساعد على توفير دواء بأعلى مستويات الجودة للسوق المحلية، ويعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير في ظل زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

7- العمل مستمر في جميع شركات الأدوية التابعة لتحقيق الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء.



