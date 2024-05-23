شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 فى الأسواق اليوم الخميس يسجل 3160 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في الأسواق اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك بعد هبوط سعر أوقية الذهب فى البورصة العالمية، وسجل الذهب فى مصرهبوط لكافة الأعيرة المتداولة فى الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3611 جنيها.

عيار 21 يسجل 3160 جنيها.

عيار 18 يسجل 2709 جنيهات.

عيار 14 يسجل 2107 جنيهات.

الجنيه الذهب 25280 جنيها.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهى فى 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.



الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب بالإضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 طن ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.



تدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.