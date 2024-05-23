شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تعلن نقل ديجيتايز للاستثمار والتقنية إلى السوق الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، إدراج أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

ويأتي هذا بعد قرار لجنة القيد، أمس الأربعاء، بالموافقة على نقل التعامل على أسهم شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية إلى السوق الرئيسي بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت لجنة القيد بالبورصة قد وافقت على قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة الشرقية - إيسترن كومباني من 3 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 2.23 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 770 مليون جنيه بإصدار عدد 770 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي النظامي وفقاً للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2023، بواقع 0.34 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة.