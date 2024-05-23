شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الجديدة للإسكان" تختار عرض "مدينة مصر" لتطوير أرض نيو هليوبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على التعاقد مع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لتطوير قطعة أرض بمساحة 491 فدان بمدينة نيو هليوبليس الجديدة، كونها الأعلى تقيمًا فى العروض المقدمة لتطوير قطعة الأرض.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن العرض يتقدم حد أدنى مضمون 53.18 مليار جنيه يسدد على 9 سنوات من تاريخ التعاقد، ونسبة مشاركة 36.5% للوحدات النصف تشطيب من إجمالي الإيرادات، بالإضافة إلى 20% من تشطيب الوحدات في حالة البيع بالتشطيب، ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة 194.4 مليار جنيه خلال 12 عامًا، وتبلغ حصة شركة مصر الجديدة منها 70.9 مليار جنيه.

وأضافت أنه وفقًا للعرض الفني والمالي النهائي المقدم من شركة مدينة مصر فأنها ستسدد دفعة مقدمة بقيمة 1.1مليار جنيه دفعة واحدة عند توقيع العقد.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قد تلقت العروض الفنية والمالية من شركات مدينة مصر وماونتن فيو وهايد بارك للمنافسة على تطوير أرض نيو هليوبليس، وطرحت العروض على مجلس الإدارة لاختيار العرض الأنسب.